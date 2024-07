Włoski klub marzy o transferze Szczęsnego. Przygotował już ofertę

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Monza poluje na Szczęsnego

Na początku tego miesiąca Juventus zakontraktował Michele Di Gregorio za około 18 milionów euro, co wzmocniło drużynę Thiago Motty. Z Matia Perinem, który pozostanie w klubie, ma powalczyć o wyjściowy skład. Taki obrót sytuacji sprawił, że na Allianz Stadium brakuje miejsca dla Wojciecha Szczęsnego, na którego niekorzyść działa również fakt, że jego pensja jest bardzo wysoka.

Juventus próbował sprzedać Szczęsnego do Arabii Saudyjskiej, gdzie zainteresowane było Al-Nassr, jednak obie strony nie doszły do porozumienia i ostatecznie transakcja upadła, pozostawiając Szczęsnego w Turynie. Cristiano Giuntoli wciąż jednak dąży do jego sprzedaży w najbliższych tygodniach.

“La Gazzetta dello Sport” donosi, że dyrektor Monzy, Adriano Galliani, marzy o pozyskaniu Szczęsnego z Juventusu, aby zastąpić Di Gregorio, który powędrował w przeciwną stronę i ma już przygotowaną ofertę. Monza analizuje również inne opcje, w tym Pierluigiego Golliniego z Atalanty, Lorenzo Montipo z Hellas Verona i Emila Audero z Sampdorii, jednak Polak jest numerem jeden na ich liście życzeń.

Temat transferu Szczęsnego do Monzy nie jest czymś nowy i przewija się w mediach od kilku tygodni. Dotychczas w tej kwestii nie wydarzyło się nic specjalnego, poza kontaktami obu stron. Niewykluczone jednak, że sprawa nabierze tempa wraz z trwaniem okienka transferowego.

Zobacz również: FC Barcelona skorzysta na odejściu Gundogana. Możliwy wielki transfer