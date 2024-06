fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku ponownie trafi do Serie A?

Romelu Lukaku nie ma przyszłości w Chelsea. Żadna ze stron nie jest zainteresowana kontynuowaniem współpracy, stąd doniesienia transferowe, które w mediach pojawiają się nieustannie. AS Roma zrezygnowała z definitywnego transferu reprezentanta Belgii, gdyż zwyczajnie nie dysponuje tak dużymi funduszami. W sezonie 2023/2024 przebywał on w stolicy Włoch na wypożyczeniu.

Wiele wskazuje jednak na to, że Lukaku będzie kontynuował swoją karierę w Serie A, gdzie dotychczas radził sobie najlepiej. Podczas pierwszej przygody z Interem Mediolan zdobył mistrzostwo Włoch i koronę króla strzelców. Późniejszy transfer do Chelsea był gigantyczną wpadką zarówno ze strony klubu, jak i samego zawodnika.

Kto pozostaje w grze o Lukaku? Do tej pory sporo mówiło się o Napoli, które zatrudniło Antonio Conte. Doświadczony włoski szkoleniowiec współpracował już z Belgiem i ceni jego umiejętności, dlatego chciałby ponownie mieć go pod swoimi skrzydłami. Do walki włączył się także Milan, który koniecznie pragnie tego lata wzmocnić ofensywę. Lukaku to jedna z opcji rezerwowych, gdyby nie udało się sprowadzić takich graczy, jak Joshua Zirkzee czy Benjamin Sesko.

Chelsea oczekuje za napastnika sporych pieniędzy w postaci 40 milionów euro. Liczy, że tym razem uda się uniknąć kolejnego wypożyczenia i wreszcie definitywnie pożegnać niesfornego zawodnika. Jeśli kierunek włoski nie wypali, Lukaku będzie najbliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej.