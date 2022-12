PressFocus Na zdjęciu: Igor Sapała

Tomasz Włodarczyk poinformował, że Wisła Kraków podpisze 2,5-roczny kontrakt z Igorem Sapałą. Pomocnik w przeszłości występował w Rakowie Częstochowa, ale od września pozostaje bezrobotny.

Wisła Kraków już poszukuje zimowych wzmocnień

Biała Gwiazda ma podpisać kontrakt z Igorem Sapałą

27-latek od 2018 roku do września 2022 roku reprezentował barwy Rakowa Częstochowa

Sapała wróci do polskiej piłki po półrocznej przerwie. Ma pomóc Wiśle Kraków

Wisła Kraków zdecydowanie potrzebuje zimowych wzmocnień. Biała Gwiazda miała w planach błyskawiczny powrót do PKO BP Ekstraklasy. Początek sezonu w Fortuna 1 Lidze był obiecujący, ale po 18 kolejkach wielki klub zajmuje zaledwie dziesiąte miejsce w tabeli.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że niebawem krakowianie poinformują o pierwszym zimowym transferze. Wzmocnieniem Wisły ma zostać Igor Sapała, a dyrektorzy wierzą w jego doświadczenie. W poniedziałek 27-latek przejdzie testy medyczne, a dzień później ma podpisać 2,5-roczny kontrakt.

Igor Sapała zostanie zawodnikiem Wisły Kraków. Sprawa na finiszu. W poniedziałek badania, we wyorek podpis. Kontrakt 2,5 roku. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 9, 2022

Defensywny pomocnik w przeszłości grał choćby w Piaście Gliwice czy Rakowie Częstochowa. To właśnie w zespole Medalików spędził najwięcej czasu i święcił z nim największe triumfy. Wywalczył z nimi awans do Ekstraklasy, a później świętował zdobycie dwóch Pucharów oraz jednego Superpucharu Polski. Dwukrotnie został też wicemistrzem kraju. Niestety, w pełnym rozwinięciu potencjału Sapale przeszkodziły kontuzje. Gdy Raków nie zdołał zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, 27-latek był jedną z ofiar konsekwencji finansowych. We wrześniu klub poinformował bowiem o rozwiązaniu kontraktu z nim, a także z Fabio Sturgeonem, za porozumieniem stron.

Sapała od września pozostawał bezrobotny, ale zdążył rozegrać w tym sezonie łącznie trzy spotkania dla Rakowa.

