Po zakończeniu Mistrzostw Świata w Katarze Robert Lewandowski udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu. W nim odpowiedział na kilka niewygodnych pytań.

Atmosfera wokół kadry po zakończeniu mundialu znacznie zgęstniała

W nim wypowiedział się, m.in., o premiach, stylu gry zespołu czy wyjeździe na wakacje tuż po zakończeniu turnieju przez część kadry

“Trudno, żebym miał radość gry z bronienia na własnej połowie”

Sytuacja wokół reprezentacji Polski stała się w ostatnich dniach bardzo nieprzyjazna. Rozpoczęło się od rozmów o stylu gry, ale później pojawiły się kolejne afery. Dotyczyły premii od rządu, wcześniejszego wyjazdu na wakacje przez reprezentantów, a nawet kwestii noclegów ich rodzin. Robert Lewandowski udzielił wywiadu Przeglądowi Sportowemu, gdzie poruszył część z tych kwestii.

Fani najgorzej z mundialu wspominają spotkanie grupowe z Argentyną. Przegraliśmy wówczas 0:2, ale rzutem na taśmę udało się nam dzięki temu wynikowi awansować do fazy pucharowej.

— W meczu z Argentyną zabrakło pewnie tego ryzyka, zagrania ofensywnego i to pewnie kibicom najbardziej doskwiera i zdaję sobie z tego sprawę — mówi Robert Lewandowski. Kapitana również nie ominęła krytyka za jego występ na mistrzostwach świata. Wyjaśnił on dziennikarzom swój punkt widzenia. — Jestem napastnikiem. Trudno, żebym mu powiedział, że mam radość z gry, jeśli gram defensywnie na własnej połowie. Zawsze powiem, że wolę atakować. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, żeby to nie jest sprawa zero-jedynkowa, że nie możemy tylko atakować, bo też widziałem deficyty w innych aspektach i wiedziałem, że tu najważniejsze jest dobro reprezentacji — orzekł 34-latek. — Osiągnęliśmy cel, jaki sobie założyliśmy, czyli wyjście z grupy. I to jest najważniejsze. Oczywiście teraz możemy rozmawiać na temat stylu, w jakim to zrobiliśmy. Ja uważam, że nasza kadra ma potencjał ofensywny i może go wykorzystywać. Zawsze to mówiłem, także trenerowi. (…) Wiedziałem jednocześnie, że dobro reprezentacji jest najważniejsze i trener uważał, że granie bardziej defensywne może być dla nas z większą korzyścią niż ofensywne – dodał.

“Premie to pretekst do rozpętania wojny polsko-polskiej”

Kibiców i ekspertów zbulwersowała też kwestia premii, jakie piłkarze mieli dostać od rządu. Mówiono o 30, a nawet o 50 milionach złotych. Ostatecznie premier Morawiecki wycofał się z tego pomysłu. Niesmak w świadomości zbiorowej jednak pozostał. 34-letni kapitan Biało-czerwonych ma na ten temat własne zdanie.

– Cała ta sprawa stała się trochę pretekstem do rozpętania wojny polsko-polskiej, w której jest chyba dużo polityki, sporów różnych frakcji, również wokół PZPN-u, wokół zwolenników i przeciwników trenera. Tylko że to wszystko się dzieje poza piłkarzami, którzy razem z kibicami są ofiarami tej sytuacji. Każdy głos jest wykorzystywany, przekręcony, dopasowany do tezy, która danej osobie pasuje. I piłka, zamiast łączyć ludzi, tu nas chyba podzieliła. I to jest dla mnie najgorsze – uważa Lewandowski.

“Wcześniejsze wakacje części zawodników były z góry ustalone”

Inną kwestią, która rozpaliła opinię publiczną, były wcześniejsze wakacje części zawodników. Chodzi mianowicie o to, że tacy piłkarze, jak choćby Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek czy Arkadiusz Milik nie wrócili do Warszawy. Od razu po zakończeniu turnieju wybrali się bowiem na krótkie urlopy przed powrotem do klubów.

— Jeszcze zanim wyjechaliśmy do Kataru, z mojej strony i też ze strony wielu piłkarzy od razu była informacja, że będziemy chcieli po mundialu wyjechać od razu na jakieś krótkie wakacje. Ten mundial jest nietypowy, odbywa się w środku sezonu, jest bardzo mało czasu na odpoczynek. Nie chcieliśmy tracić czasu na podróże w tę i z powrotem. To od początku było ustalone, naprawdę wiedzieliśmy, że połowa piłkarzy nie wróci od razu do Polski. Myślę, że tu był jakiś problem komunikacyjny, bo nikt o tym nie zdecydował po ostatnim meczu, tylko zanim w ogóle wyjechaliśmy do Kataru. Choć oczywiście rozczarowanie rozumiem kibiców, którzy czekali na lotnisku. Ktoś powinien o tym pomyśleć wcześniej i może udałoby się uniknąć takiej sytuacji. Tak jak powiedziałem wcześniej, kibice też są ofiarami całej tej sytuacji, bo zamiast radości mają aferę. Bardzo mi z tego powodu przykro — mówił Lewy w rozmowie z Bartoszem Węglarczykiem.

Roberta Lewandowskiego czeka jeszcze długa przerwa od boiska. Wróci do treningów z FC Barcelona 14 grudnia, ale nie wystąpi w trzech pierwszych meczach zespołu z powodu zawieszenia.

