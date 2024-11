Florian Wirtz to wielki cel transferowy europejskich gigantów. Wydawało się, że gwiazdor odejdzie z Bayeru Leverkusen w przyszłym roku. Mistrzowie Niemiec realizują jednak sensacyjny plan i uważają, że mogą go zatrzymać - donosi "Bild".

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz zostanie w Bayerze? Klub wierzy, że to możliwe

Florian Wirtz tego lata był rozchwytywany przez najlepsze kluby w Europie. Po znakomitym sezonie, zakończonym podwójną koroną, gwiazdor na stałe dołączył do grona największych talentów na świecie. Nie zdecydował się jednak na transfer, gdyż uznał, że optymalną opcją będzie pozostanie w Bayerze Leverkusen na jeszcze jeden sezon. Takie kluby, jak Bayern Monachium, Manchester City czy Real Madryt rozpoczęły więc przygotowania pod hitowy transfer w 2025 roku.

Otoczenie piłkarza uczestniczy w kolejnych rozmowach. Ojciec Wirtza, który jest jednocześnie jego agentem, ma za sobą pierwsze spotkania z Bayernem Monachium i Manchesterem City. Wydaje się, że te kluby mają na ten moment największe szanse, aby go sprowadzić. Nie poddaje się za to Bayer Leverkusen, który także rozpoczął negocjacje. Planuje przedłużyć jego obowiązujący do 2027 roku kontrakt o przynajmniej dwanaście miesięcy, tak aby zatrzymać go na kolejne lata. “Bild” informuje, że mistrzowie Niemiec są wręcz pewni, że zdołają przekonać Wirtza do złożenia podpisu pod ofertą.

Jeśli nie uda się porozumieć, Wirtz zostanie w przyszłym roku sprzedany. Bayer chce w ten sposób uniknąć sytuacji, w której będzie musiał pozbyć się swojego największego gwiazdora w promocyjnej cenie.

Wirtza na liście życzeń ma także Real Madryt, który planuje sprowadzić z Bayeru jego oraz Xabiego Alonso. Ten drugi ma zostać następcą Carlo Ancelottiego.