Wirtz u progu hitowego transferu. Dwaj giganci już działają

fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz trafi do Premier League? Chelsea i Liverpool działają

Florian Wirtz tego lata cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a transfer zdawał się być bardzo prawdopodobny. Po znakomitym sezonie w Bayerze Leverkusen, któremu pomógł osiągnąć historyczny sukces w postaci podwójnej korony na niemieckim podwórku, zabiegali o niego europejscy giganci. Gwiazdor zdecydował jednak, że najkorzystniejsze dla jego dalszego rozwoju i kariery będzie pozostanie w ekipie Aptekarzy na jeszcze jeden sezon. Czołowe kluby przygotowują się więc do rywalizacji i potencjalnego transferu w 2025 roku.

Lata temu reprezentant Niemiec trafił na radary Bayernu Monachium, którego skauci monitorowali jego rozwój. W Bawarii nie mają wątpliwości, że jego transfer pozwoliłby drużynie wejść na jeszcze wyższy poziom. Podobnie uważają w Madrycie, gdzie obecnie przeżywają poważny kryzys. Manchester City również jest wymieniany w gronie głównych kandydatów do pozyskania Wirtza, o którego zabiega sam Pep Guardiola.

Co ciekawe, najpoważniejsze kroki podjęły do tej pory dwie inne drużyny. To Chelsea oraz Liverpool, które zdaniem “Fichajes” nawiązały już kontakt z otoczeniem piłkarza, aby wypytać o jego nastawienie do ewentualnej przeprowadzki do Premier League.

Transfer Wirtza będzie się wiązał z potężnym wydatkiem. Bayer Leverkusen wycenia go nawet na 150 milionów euro, ale ta kwota z pewnością będzie jeszcze przedmiotem negocjacji.