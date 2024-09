Willian od początku lipca pozostaje wolnym agentem, po tym jak zakończył współpracę z Fulham. Brazylijczyk jednak lada moment zawita do nowego klubu. 36-latek wzmocni Olympiakos Pireus - informuje Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Willian

Willian zostanie zawodnikiem Olympiakosu Pireus

Wraz z końcem czerwca zakończyła się przygoda Williana w Fulham. Były reprezentant Brazylii spędził na Craven Cottage ostatnie dwa sezony. 36-latek nie doszedł do porozumienia z władzami angielskiego klubu w sprawie przedłużenia wygasającej umowy, dlatego zawodnik od początku lipca pozostaje wolnym agentem.

W niedzielę Fabrizio Romano przekazał informacje dotyczące przyszłości Williana. Brazylijczyk bowiem znalazł się blisko przenosin do Olympiakosu Pireus. Dziś włoski dziennikarz poinformował, że ostatecznie dojdzie do przeprowadzki 36-latka do greckiego zespołu. Wychowanek Corinthians przeszedł już pomyślnie testy medyczne, a umowę podpisze od razu, gdy pojawi się w Atenach.

70-krotny reprezentant Brazylii tego lata był łączony z powrotem do ojczyzny. Willian bowiem znalazł się pod okiem Corinthians, czyli klubu, którego jest wychowankiem i w którym występował w sezonie 2021/22. Ostatecznie jednak 36-latek wybrał Olympiakos Pireus, co może być nie lada zaskoczeniem.

Willian w poprzedniej kampanii rozegrał 37 spotkań w barwach Fulham. W tym czasie doświadczony brazylijski skrzydłowy zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Najlepszy występ 36-latek zanotował w listopadzie przeciwko Wolverhampton Wanderers, kiedy ustrzelił dublet.

