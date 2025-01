Z 1. Ligi do MLS. Hitowy transfer polskiego napastnika

Źródło: New York Red Bulls

Wiktor Bogacz został zaprezentowany jako nowy zawodnik klubu występującego na co dzień w MLS - New York Red Bulls. 20-letni napastnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca 2028 roku, a kwota tej transakcji wyniosła 2 miliony euro.