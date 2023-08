Wieteska zaprezentowany w nowym klubie, przenosi się z Francji do Włoch

Mateusz Wieteska został nowym zawodnikiem Cagliari Calcio, poinformował klub z Serie A w oficjalnym komunikacie. Obrońca z włoskim klubem podpisał umowę do 2027 roku.

fot. Imago / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Mateusz Wieteska został kolejnym polskim zawodnikiem w Serie A

26-latek zdecydował się na grę w Cagliari Calcio

Piłkarz w nowej ekipie byc może zadebiutuje już w sobotę przeciwko Bologni

Mateusz Wieteska wzmocnił Cagliari Calcio

Mateusz Wieteska powiększa polską kolonię w Serie A. Obrońca tego lata zdecydował się na zakończenie swojej przygody z Clermont Foot. Jednocześnie nowym klubem zawodnika będzie Cagliari Calcio. 26-latek związał się z nowym pracodawcą kontraktem na cztery sezony.

Wieteska è del Cagliari 🔝🔴🔵



Wieteska signs for Cagliari 🤝🏻



➡️ https://t.co/JlJ06WjI9F pic.twitter.com/smZMQNNu3g — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 29, 2023

Urodzony w 1997 roku piłkarz dorastał, grając w Legii Warszawa, w której zadebiutował, mając zaledwie 17 lat. Jako zawodnik stołecznej ekipy był wypożyczany między innymi do Chrobrego Głogów, czy Górnika Zabrze. Latem 2022 roku przeniósł się do Francji do Clermont Foot 63 w Ligue 1.

Wieteska w minionym sezonie wystąpił w 35 spotkaniach ligowych, w których zaliczył dwie asysty. W tej kampanii rozegrał dwa mecze w Ligue 1. W szeregach Sardyńczyków o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z Abertą Dosseną, czy Eldoardo Goldanigą.

