Wiemy, kto będzie oglądał gwiazdy Jagiellonii. Przedstawiciele mocnych klubów w Białymstoku [NASZ NEWS]

Dimitrije Vasiljevic / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jest kogo oglądać

Dzisiejszy mecz z Betisem to dla piłkarzy Jagiellonii wymarzona okazja nie tylko do walki o cele sportowe, ale też pokazania się piłkarskiemu światu. Wiadomo, że Afimico Pululu i Sławomir Abramowicz to piłkarze, którzy mogą opuścić Białystok już latem. Klub może za nich zainkasować po kilka milionów euro, tym bardziej, że chętnych przybywa.

A niewykluczone, że po dzisiejszym meczu dojdą kolejni zainteresowani. Taki mecz zawsze przyciąga skautów z mocniejszych lig i nie inaczej jest dzisiaj. Z ustaleń goal.pl wynika, że na trybunach stadionu Jagiellonii pojawią się przedstawiciele dwóch klubów Serie A. Chodzi o Bolognę i Udinese.

Kilku piłkarzom kończą się kontrakty

To jednak nie wszystko. Boiskowym poczynaniom będą się również przyglądać wysłannicy PSV Eindhoven i Trabzonsporu, a więc czołowych klubów w Holandii i Turcji. Niemal na pewno część z nich będzie zerkać głównie na wymienionych przez nas graczy, choć kilku innym piłkarzom Jagiellonii latem kończą się kontrakty i niewykluczone, że i ich nazwiska znajdują się we wspomnianych notesach.