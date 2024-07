Manchester United wygrał rywalizację z Realem Madryt. Leny Yoro leci do Anglii, gdzie przejdzie testy medyczne przed transferem na Old Trafford - donosi David Ornstein.

Źródło: David Ornstein I The Athletic

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Real przegrał batalię o wielki talent

Real Madryt był pierwszym wyborem dla Leny’ego Yoro, ale wszystko wygląda na to, że utalentowany obrońca finalnie wyląduje w Manchesterze United. Mimo preferencji samego zawodnika, Lille zdecydowało się przyjąć ofertę Czerwonych Diabłów, która była finansowo znacznie korzystniejsza. Królewscy zamierzali poprawić swoją propozycję, ale nie byli w stanie wyrównać kwoty, którą obiecał zapłacić Manchester United. 18-latek zrozumiał, że szanse na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii są praktycznie zerowe, więc lada moment wzmocni szeregi klubu z Old Trafford.

Dziennikarz David Ornstein przekazał, że Yoro leci do Wielkiej Brytanii, gdzie przejdzie testy medyczne. Jeśli nie wykażą żadnych nieprawidłowości, zwiąże się długoterminową umową z Manchesterem United. Real Madryt przegrał więc batalię o defensora, którego traktował jako wymarzone wzmocnienie tej formacji po odejściu Nacho Fernandeza.

Manchester United zapłaci za utalentowanego Francuza aż 62 miliony euro. Lille naciskało na sprzedaż już teraz, bowiem kontrakt Yoro wygasał w przyszłym roku, a co za tym idzie – istniało ryzyko utraty wschodzącej gwiazdy za darmo.

Czerwone Diabły wycofują się tym samym z transferu Matthijsa de Ligta. W ostatnim czasie wydawało się, że to właśnie Holender wyląduje na Old Trafford, natomiast angielski gigant w pierwszej kolejności preferował sprowadzenie 18-letniego Yoro.