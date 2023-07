IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Mateusz Musiałowski

Mateusz Musiałowski występuje w młodzieżowych drużynach Liverpoolu

Polak kilkukrotnie był zapraszany przez Jurgena Kloppa i trenował z pierwszą drużyną

Teraz może trafić do klubu z polskiej Ekstraklasy

Wielki polski talent może zagrać w Ekstraklasie. Wkrótce odejdzie z Liverpoolu

Mateusz Musiałowski trafił do Liverpoolu w 2020 roku z SMS-u Łódź. Polak miał bardzo obiecujące początki w młodzieżowych drużynach The Reds. Podczas jednego z meczów popisał się doskonałym rajdem zakończonym bramką. Po tym wyczynie angielskie The Athletic nazwało go “Polskim Messim”.

Dobre występy w ligach juniorskich kilkukrotnie zaowocowały możliwością treningu z pierwszą drużyną Liverpoolu. Jurgen Klopp od czasu do czasu zapraszał utalentowanych piłkarzy na zajęcia z seniorami. Jednak z biegiem czasu Musiałowski radził sobie coraz gorzej. Aktualnie klub chciałby wysłać go na wypożyczenie.

Kontrakt Musiałowskiego wygasa w 2024 roku. Dlatego The Reds powoli rozważają, jaki ruch podjąć. Polakiem zainteresowane są kluby Ekstraklasy takie jak m.in. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Widzew Łódź i ŁKS Łódź.