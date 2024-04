Carlitos wróci do Polski? Tego kierunku nikt nie mógł się spodziewać

Wieczysta Kraków znajduje się na prostej drodze do awansu do II ligi. Jak poinformował Mateusz Borek z Kanału Sportowego, klub ze stolicy Małopolski planuje ogromne wzmocnienie.

PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Czas na sensacyjny powrót Carlitosa do Polski?

Carlos Lopez Daniel Huesca, znany lepiej pod pseudonimem Carlitos, to jedna z największych gwiazd PKO BP Ekstraklasy w drugiej dekadzie XXI wieku.

Hiszpański napastnik pokazał się w barwach Wisły Kraków, a następnie czarował też w barwach Legii Warszawa. W sezonie 2017/2018 został królem strzelców i najlepszym zawodnikiem ligi, a rok później sięgnął po tytuł mistrzowski. Nie ulega wątpliwości, że w tym krótkim okresie nie miał sobie równych na polskich boiskach.

Jego drugie podejście do gry dla Wojskowych nie było już tak udane, choć udało mu się dołożyć do gabloty Puchar Polski. Latem 2023 roku odszedł do greckiego PAS Lamia, gdzie zabawił tylko do marca. Wówczas zatrudniła go kazachska Astana.

Mateusz Borek podzielił się jednak w środę sensacyjnymi doniesieniami. Według dziennikarza Kanału Sportowego, Carlitosem interesuje się… Wieczysta Kraków. Zespół z Małopolski idzie jak burza przez III ligę i jest już niemal pewna awansu na poziom centralny. Tym samym krakowianie chcą zrobić pokaz siły, sprowadzając Hiszpana i od razu budując drużynę pod kolejny awans. O transfer nie będzie jednak łatwo. Napastnik związany jest z kazachskim klubem do 2025 roku. Niewykluczone jednak, że Astana pójdzie podopiecznemu na rękę, mogąc usunąć go z listy płac.

