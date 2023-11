Timo Werner nie jest pierwszoplanowym piłkarzem RB Lipsk. Florian Plettenberg ze Sky poinformował, że Niemiec może mieć opcję powrotu do Premier League.

IMAGO / osnapix Na zdjęciu: Timo Werner

Timo Werner zawodzi reprezentując RB Lipsk

Niemiec sezon może dokończyć w innym zespole

Zainteresowanie napastnikiem wyraża gigant Premier League, który zaczął już działać w tej sprawie

Werner zaskoczy transferem? Ma tam coś do udowodnienia

Timo Werner reprezentuje RB Lipsk już po raz drugi w karierze. W zeszłym roku Niemiec wrócił do tego klubu po dwuletnim pobycie w Chelsea, który okazał się rozczarowaniem dla piłkarza. Na poziomie angielskiej elity rozegrał on prawie 60 meczów. Tymczasem jego dorobek to ledwie 10 trafień i 13 asyst.

Wydawać by się mogło, że Werner zostawił w Anglii spaloną ziemię. Tymczasem w angielskiej elicie znalazł się klub chętny na angaż Niemca. Jest to jeden z gigantów Premier League.

RB Lipsk otrzymał od Manchesteru United zapytanie o ewentualny angaż Wernera w zimowym oknie transferowym. Taką informację ujawnił Florian Plettenberg ze Sky. Na Old Trafford potrzebne jest wzmocnienie ataku. Z kolei Wernerowi zależy na regularnych występach przed Euro 2024. Niemca w klubie chętne widziałby Erik ten Hag.

