Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic z powodzeniem reprezentuje Juventus, co zwróciło uwagę PSG. Paryżanie hitowy transfer mogliby przeprowadzić w 2023 roku.

Dusan Vlahovic rozgrywa swój drugi sezon w Juventusie

Bieżąca kampania może być dla Serba ostatnią w Turynie

Serbem zainteresowane jest PSG

PSG z ambicją na transfer napastnika

W kalendarzu mamy październik, a Juventus ostatni ligowy mecz wygrał, gdy był jeszcze sierpień. Turyńczycy rozegrali jedno spotkanie mniej od liderującego w tabeli Napoli, które ma dziesięć punktów więcej. W grze Bianconerich nie funkcjonuje wiele elementów. Piłkarze Juventusu strzelili tylko dziewięć goli, chociaż trudno za to obwiniać Dusana Vlahovicia. Serb w tym sezonie Serie A zdobył cztery bramki.

22-letni napastnik od momentu transferu do Juventusu, który miał miejsce minionej zimy, rozegrał 29 meczów. Vlahovic ma na swoim koncie 13 trafień, więc on indywidualnie nie zawodzi. Co innego zespół. Niewykluczone, że Serb w pewnym momencie będzie miał dość tego, że jego zespół nie radzi sobie na krajowym podwórku oraz w Lidze Mistrzów.

Gdyby Vlahovic zastanawiał się nad chęcią zmiany pracodawcy, z pomocą mogłoby mu przyjść PSG. Szkoleniowiec mistrz Francji dążył latem do wzmocnienia ofensywy, co nie udało się w pełni. Paryżanie są zainteresowani 22-latkiem, lecz do transferu mogłoby dojść najwcześniej latem 2023 roku. PSG musiałoby też złożyć Juventusowi świetną ofertę. Turyńczycy za Serba zapłacili Fiorentinie około 80 milionów euro. Propozycja francuskiego klubu musiałaby zatem oscylować w okolicy stu milionów euro.

