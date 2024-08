Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque zostanie wypożyczony do Realu Betis

FC Barcelona musi przyznać się do błędu, jakim był transfer Vitora Roque. Katalończycy zimą postanowili sprowadzić uważanego za wielki talent napastnika za kwotę 40 milionów euro. Szybko stało się jasne, że Brazylijczyk będzie niewypałem transferowym, a wydane pieniądze dość szybko się nie zwrócą. W związku z kiepskimi występami w poprzednim sezonie zarząd Blaugrany postanowił rozstać się z piłkarzem.

Vitor Roque mógł trafić m.in. do Premier League, ligi portugalskiej bądź zostać w La Lidze. W Anglii chciał go Everton, zaś w Portugalii chętny na usługi 19-latka był Sporting. Ostatecznie młody snajper pozostanie w Hiszpanii, gdzie będzie kontynuował karierę w Andaluzji. Z informacji Fabrizio Romano dowiadujemy się, że FC Barcelona postanowiła oddać Roque na dwuletnie wypożyczenie do Realu Betis.

W umowie pomiędzy obiema stronami zawarto kilka warunków. Jednym z nich jest opcja skrócenia wypożyczenia i powrotu Roque do Barcelony po zakończeniu sezonu 2024/2025. Natomiast jeśli piłkarz spędzi całe dwa lata w Betisie, to po tym czasie klub będzie miał możliwość wykupu zawodnika za 25 milionów euro plus dodatki.

Roque zatrzymał licznik występów w Barcelonie na 16 meczach, w których zdobył dwie bramki. Łącznie w koszulce Blaugrany przebywał na murawie przez 353 minuty.