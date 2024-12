Inter przechytrzy angielskie potęgi? Dołączył do walki o brazylijski talent

Vitor Reis wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Najnowszym klubem, który zwrócił uwagę na 18-letniego stopera, jest Inter Mediolan - podaje we wtorkowy poranek włoski serwis FCInterNews.it.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vitor Reis

Vitor Reis wzbudził zainteresowanie Interu Mediolan

Wszystko wskazuje na to, że Vitor Reis przeprowadzi się w najbliższym czasie do topowej, europejskich ligi. Osiemnastoletni obrońca został pozytywnie zweryfikowany w lidze brazylijskiej, występując w barwach tamtejszego Palmeiras, a to przykuło uwagę kilku gigantów ze Starego Kontynentu. Dotychczas utalentowany stoper był łączony głównie z angielskimi oraz hiszpańskimi potentatami.

Nazwisko młodzieńca padało bowiem w kontekście takich klubów jak Arsenal, Chelsea, Real Madryt czy FC Barcelona. Zainteresowanie mierzącym 186 centymetrów defensorem stale rośnie, a ostatnio do gry o jego podpis dołączył również Inter Mediolan – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez włoski portal “FCInterNews.it”. Skauci popularnych Nerazzurrich bacznie monitorują postępy Vitora Reisa.

Środkowy obrońca, mimo młodego wieku, był ważnym piłkarzem Palmeiras w ostatnim sezonie. Młodzieżowy reprezentant Brazylii do pierwszego zespołu awansował na początku czerwca 2024 roku. Osiemnastolatek w koszulce swojego macierzystego klubu rozegrał łącznie 22 spotkania i 2 razy wpisał się na listę strzelców. Kontrakt zdolnego stopera z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Vitora Reisa na 14 milionów euro.