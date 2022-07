PressFocus Na zdjęciu: Edinson Cavani

West Ham United negocjuje sprowadzenie Arnauta Danjumy. Jeżeli dojdzie do transferu, Villarreal będzie potrzebował nowego napastnika. Na szczycie listy życzeń Unaia Emery’ego znajduje się Edinson Cavani. Środki ze sprzedaży Holendra mogą pomóc spełnić wysokie wymagania finansowe urugwajskiego snajpera.

Edinson Cavani od tygodnia jest bezrobotny. Ostatnie dwa sezony spędził w Manchesterze United

Urugwajczyk marzy o transferze do Hiszpanii, ale jego wysokie wymagania finansowe utrudniają podpisanie kontraktu

Może trafić do Villarrealu, jeśli klub sprzeda Danjumę. Unai Emery pamięta Cavaniego ze wspólnej pracy w PSG i dobrze ją wspomina

Emery chciałby Cavaniego w miejsce Danjumy

Edinson Cavani wciąż nie znalazł nowego pracodawcy, odkąd wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt z Manchesterem United. Urugwajczyk marzy o transferze do La Ligi, a wiele uznanych hiszpańskich zespołów z otwartymi ramionami przyjęłoby go w swoich szeregach. Problemem jest jednak ogromna pensja, jakiej oczekuje 35-latek.

Być może, jednak, niebawem znajdzie się rozwiązanie tego problemu. West Ham United intensywnie zabiega o Arnauta Danjumę. Holender udowodnił swoją wartość podczas debiutanckiego sezonu w barwach Villarrealu. Nie jest jednak zdeterminowany do odejścia. Jeżeli Młoty spełnią wymagania finansowe – jego i klubu – to chętnie wróci do Anglii. Pod wodzą Unaia Emery’ego czuje się jednak dobrze i nie widzi pozostania w klubie w kategorii problemu.

Jeżeli jednak przeniesie się do Londynu, Villarreal będzie potrzebował nowego napastnika. Trener Emery widzi w Cavanim faworyta. Obaj panowie współpracowali razem w Paris Saint-Germain. Hiszpan wie, że mowa o napastniku najwyższej klasy, który zagwarantowałby jego zespołowi co najmniej kilka ligowych bramek. Pieniądze z ewentualnego transferu Danjumy klub mógłby przeznaczyć na spełnienie wymogów urugwajskiego weterana. Sytuacja transferowa w Hiszpanii generalnie przypomina kostki domina. Przenosiny Cavaniego otworzyłyby zatem drogę do transferu Umarowi Sadiq. Napastnika Almerii łączono z niemal wszystkimi hiszpańskimi pucharowiczami, a wykluczenie z tego grona Villarrealu ułatwiłoby negocjacje Sevilli.

Cavani w minionym sezonie rozegrał zaledwie 910 minut w 20 meczach. Strzelił dwie bramki.

