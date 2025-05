Real Madryt dołączył do wyścigu o absolutną gwiazdę. Perez chce ulepszyć atak

Real Madryt dołączył do wyścigu o transfer Viktora Gyokeresa. Królewscy to trzeci poważny kandydat do zakontraktowania napastnika Sportingu CP - informuje Telemadrid.

Real Madryt raczej nie zaliczy sezonu 2024/2025 do najbardziej udanych, ponieważ może go zakończyć zaledwie z Superpucharem UEFA. W związku z tym Florentino Perez rozpoczął poszukiwania wzmocnień, które mogłyby pomóc drużynie w osiągnięciu sukcesów w kolejnej kampanii rozgrywek.

Na ten moment priorytetem Realu Madryt wydaje się pozyskanie środkowego i lewego obrońcy, ale oprócz tego szef Los Blancos chciałby zwiększyć efektywność drużyny w ataku. W tym celu na Santiago Bernabeu może trafić rasowy środkowy napastnik.

Według doniesień portalu Telemadrid realnym kandydatem do wzmocnienia ofensywy Królewskich stał się Viktor Gyokeres ze Sportingu CP. Szwed może zmienić klub za około 70 milionów euro, co wydaje się wydatkiem w zasięgu Realu Madryt. Jednak najpierw Los Blancos muszą pokonać w wyścigu o transfer inne ekipy, a są nimi przede wszystkim Arsenal i Manchester United.

Viktor Gyokeres przez kilka lat występował w Anglii i to może go skłonić do wyboru klubu z Premier League. W 2018 roku piłkarz podpisał kontrakt z Brighton, ale tam nie odegrał znaczącej roli i był często wypożyczany. Dopiero po przenosinach do Coventry City pokazał próbkę swoich prawdziwych możliwości, a następnie kontynuował znakomite występy w barwach Sportingu CP.