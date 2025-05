Man United negocjuje z gwiazdorem. Głośny transfer coraz bliżej

Manchester United odbył spotkanie z agentem Victora Osimhena. Nigeryjski napastnik wyraził chęć przenosin na Old Trafford - podaje Santi Aouna z portalu Foot Mercato.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Victor Osimhen odbył rozmowy z Manchesterem United

Nie od dziś wiadomo, że głównym celem Manchesteru United podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie sprowadzenie nowego napastnika. Rasmus Hojlund oraz Joshua Zirkzee kompletnie nie spełniają bowiem oczekiwań na Old Trafford, co wkrótce może poskutkować odejściem zarówno Duńczyka, jak i Holendra z drużyny Czerwonych Diabłów. Zdaniem prasy jednym z kandydatów do wzmocnienia linii ataku zespołu Red Devils jest Victor Osimhen.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Santiego Aounę z francuskiego portalu „Foot Mercato” nigeryjski piłkarz jest chętny na przeprowadzkę do Manchesteru United i oczekuje zarobków na poziomie 12 milionów euro rocznie. W ostatnim czasie działacze angielskiego klubu odbyli spotkanie z przedstawicielami zawodnika, na którym strony negocjowały potencjalny transfer. Czas pokaże, czy 26-letni napastnik będzie kontynuował swoją karierę na Old Trafford.

Przypomnijmy, iż 41-krotny reprezentant Nigerii od września 2024 roku występuje na podstawie wypożyczenia w Galatasaray Stambuł, gdzie trafił z SSC Napoli. W kontrakcie skutecznego atakującego z włoskim klubem podobno znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 75 milionów euro, ale wydaje się, że włodarze spod Wezuwiusza są skłonni usiąść do negocjacji i zmniejszyć żądania. W trwającym sezonie Victor Osimhen imponuje bardzo wysoką formą – rozegrał 37 meczów, w których zdobył 33 bramki oraz zaliczył 8 asyst.