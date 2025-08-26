Lindelof bliski przeprowadzki do Serie A. Zaawansowane negocjacje

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof

Fiorentina prowadzi rozmowy z Victorem Lindelofem

Victor Lindelof wraz z końcem czerwca oficjalnie zakończył swoją bardzo długą przygodę z Manchesterem United. Angielski gigant nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu ze szwedzkim obrońcą, który przez osiem lat reprezentował barwy drużyny z Old Trafford. W związku z tym doświadczony stoper stał się wolnym zawodnikiem, a jego usługi są dostępne na rynku transferowym bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Sytuacja piłkarza oczywiście przyciągnęła uwagę wielu klubów ze Starego Kontynentu.

Jak poinformował Fabrizio Romano, jednym z najpoważniejszych kandydatów do zakontraktowania Lindelofa jest ACF Fiorentina. Według włoskiego dziennikarza działacze Violi prowadzą już zaawansowane rozmowy z 31-letnim defensorem. W tym momencie wszystko zależy od decyzji samego zawodnika, który poza propozycją z Florencji posiada również kilka ofert z Premier League. Kluczowe będzie więc to, czy Szwed zdecyduje się pozostać na angielskich boiskach, czy też wybierze nowe wyzwanie w Serie A.

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Victor Lindelof skłania się ku ofercie od Fiorentiny, gdzie miałby okazję ponownie spotkać się w jednej szatni z Davidem de Geą – swoim przyjacielem z czasów gry w Manchesterze United. Etatowy reprezentant Szwecji dołączył do zespołu Czerwonych Diabłów w 2017 roku z Benfiki Lizbona za 35 milionów euro. Dla angielskiej ekipy rozegrał łącznie 284 mecze, zdobył 4 bramki i zaliczył 7 asyst. Jako piłkarz drużyny Red Devils wstawił do swojej gabloty dwa trofea – Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Teraz doświadczony zawodnik może rozpocząć nowy etap kariery we Włoszech.