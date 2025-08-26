Lindelof bliski przeprowadzki do Serie A. Zaawansowane negocjacje

12:39, 26. sierpnia 2025 13:10, 26. sierpnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Victor Lindelof może zostać nowym piłkarzem Fiorentiny. 31-letni stoper prowadzi bowiem zaawansowane rozmowy z włoskim klubem - dowiedział się Fabrizio Romano.

Victor Lindelof
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof

Fiorentina prowadzi rozmowy z Victorem Lindelofem

Victor Lindelof wraz z końcem czerwca oficjalnie zakończył swoją bardzo długą przygodę z Manchesterem United. Angielski gigant nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu ze szwedzkim obrońcą, który przez osiem lat reprezentował barwy drużyny z Old Trafford. W związku z tym doświadczony stoper stał się wolnym zawodnikiem, a jego usługi są dostępne na rynku transferowym bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Sytuacja piłkarza oczywiście przyciągnęła uwagę wielu klubów ze Starego Kontynentu.

Jak poinformował Fabrizio Romano, jednym z najpoważniejszych kandydatów do zakontraktowania Lindelofa jest ACF Fiorentina. Według włoskiego dziennikarza działacze Violi prowadzą już zaawansowane rozmowy z 31-letnim defensorem. W tym momencie wszystko zależy od decyzji samego zawodnika, który poza propozycją z Florencji posiada również kilka ofert z Premier League. Kluczowe będzie więc to, czy Szwed zdecyduje się pozostać na angielskich boiskach, czy też wybierze nowe wyzwanie w Serie A.

POLECAMY TAKŻE

Alexander Isak/Gianluigi Donnarumma/Rodrygo
Hity transferowe „last minute”. Które gwiazdy mogą zmienić klub?
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes rozważa przenosiny. Zarobiłby fortunę
Ruben Amorim
Manchester United może wzmocnić środek pola! Jest jeden warunek

Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Victor Lindelof skłania się ku ofercie od Fiorentiny, gdzie miałby okazję ponownie spotkać się w jednej szatni z Davidem de Geą – swoim przyjacielem z czasów gry w Manchesterze United. Etatowy reprezentant Szwecji dołączył do zespołu Czerwonych Diabłów w 2017 roku z Benfiki Lizbona za 35 milionów euro. Dla angielskiej ekipy rozegrał łącznie 284 mecze, zdobył 4 bramki i zaliczył 7 asyst. Jako piłkarz drużyny Red Devils wstawił do swojej gabloty dwa trofea – Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. Teraz doświadczony zawodnik może rozpocząć nowy etap kariery we Włoszech.