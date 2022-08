PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Ruud van Nistelrooy przyznał, że chciałby zatrzymać w PSV Eindohoven Cody’ego Gakpo, mimo zainteresowania ze strony Manchesteru United. Napastnik zespołu z Eredivisie znalazł się się na liście życzeń Czerwonych Diabłów już jakiś czas temu.

Cody Gakpo znalazł się na liście życzeń Manchesteru United

Mimo zainteresowania Czerwonych Diabłów, van Nistelrooy chciałby zatrzymać napastnika w PSV Eindhoven

Młody Holender jest wyceniany na około 30 mln euro

Manchester United wciąż szuka wzmocnień

Mimo przełamania Manchesteru United w meczu z Liverpoolem i zdobycia pierwszych punktów w Premier League w tym sezonie, nie ustają spekulacje łączące Czerwone Diabły z nowymi zawodnikami. Ekipa z Old Trafford nie chce poprzestać na pozyskaniu Casemiro i jeszcze przed zakończeniem okienka transferowego planuje kolejne transfery.

Cody Gakpo znalazł się na liście życzeń Manchesteru United kilka tygodni temu. O potencjalnym transferze 23-latka brytyjskie media informują już od pewnego czasu, jednak wciąż brakuje konkretnych wieści w tej sprawie.

Głos w tym temacie zabrał natomiast szkoleniowiec PSV Eindhoven Ruud van Nistelrooy. – Od dawna krąży wiele plotek na jego temat. To oczywiste, że chcielibyśmy zatrzymać go w PSV. Mimo spekulacji, nigdy nie zmienił swojego nastawienia na treningach. To bardzo dobrze w przypadku tak młodego zawodnika – powiedział były napastnik Manchesteru United i reprezentacji Holandii.

Gakpo jest wychowankiem PSV Eindhoven. Holender ma już ponad dwieście występów w barwach tego klubu na swoim koncie i ponad 70 strzelonych bramek. Obecnie jest wyceniany na około 30 milionów euro. Jednak kwota jego transferu mogłaby być znacznie wyższa ze względu na jego kontrakt obowiązujący do czerwca 2026 roku. Młody zawodnik został już mistrzem Holandii, a w swojej gablocie ma także puchar oraz superpuchar tego kraju.

