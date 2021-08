Jak poinformował Holenderski Związek Piłki Nożnej, Louis van Gaal został nowym selekcjonerem reprezentacji Holandii. Wcześniej dwukrotnie prowadził ją w latach 2000-2002 oraz 2012-2014. Trener ma prowadzić Oranje co najmniej do mistrzostw świata w Katarze.

Holenderski Związek Piłki Nożnej (KNVB) poinformował o podpisaniu kontraktu z Louisem van Gaalem. Będzie on obowiązywał aż do mistrzostw świata w Katarze

Jest to trzecie podejście doświadczonego trenera do kadry Oranje. Wcześniej prowadził ją dwukrotnie w latach 2000-2002 oraz 2012-2014

Louis van Gaal ponownie selekcjonerem reprezentacji Holandii!

Stanowisko selekcjonera reprezentacji Holandii pozostawało wolne przez ponad miesiąc. Pod koniec czerwca zwolniono Franka de Boera. Miało to związek z rozczarowującym występem Oranje na Euro 2020, z którym pożegnali się już w 1/8 finału.

W trakcie minionego miesiąca pojawiło się kilku kandydatów, ale najpoważniejszym z nich wydawał się Louis van Gaal. 69-latek już dwukrotnie w przeszłości prowadził drużynę narodową. Miało to miejsce w latach 2000-2002 oraz 2012-2014. Ostatnią przygodę z Oranje zwieńczył trzecim miejscem na mistrzostwach świata w Brazylii.

– Holenderski futbol zawsze był bliski memu sercu, a postać selekcjonera jest moim zdaniem kluczowa dla dalszego rozwoju naszej piłki nożnej. Uważam możliwość prowadzenia reprezentacji jako zaszczyt. Mamy mało czasu przed nadchodzącymi meczami kwalifikacyjnymi, które będą kluczowe w kontekście awansu na mundial. Dlatego też od razu skupiamy się w stu procentach na zawodnikach i ich podejściu, w końcu do tego mnie zatrudniono. Dobrze wrócić. Już przeprowadziłem rozmowy z wieloma graczami i nie mogę się doczekać dalszej współpracy – skomentował najnowsze informacje Louis van Gaal.

Wraz ze szkoleniowcem do kadry dołączą Danny Blind, Henk Fraser (jako asystenci) oraz Frank Hoek (jako trener bramkarzy). Już we wrześniu Oranje rozegrają trzy spotkania eliminacji do mistrzostw świata. Zmierzą się na wyjeździe z Norwegią, a następnie podejmą u siebie Czarnogórę i Turcję.

Louis van Gaal to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów przełomu wieków. Jednakże od pięciu lat pozostawał bez pracy w roli szkoleniowej. Jego ostatnim miejscem pracy był Manchester United, z którym pożegnał się w maju 2016 roku.

Zobacz również: Lista grzechów Wayne’a Rooneya. Kobiety, zdrady i litry alkoholu.