PressFocus Na zdjęciu: Donny van de Beek

25-letni pomocnik nie może liczyć na regularne występy w koszulce Manchesteru United, dlatego zimą zapewne poszuka innego zespołu. Usługami Van de Beeka zainteresowało się Leicester City.

Van de Beek nie spełnił oczekiwań na Old Trafford

Holender w celu regularnej gry musi zmienić otoczenie

Pomocną dłoń wyciągnąć mu może Leicester City

Przyjście Ten Haga nie zmieniło sytuacji 25-latka

Donny van de Beek póki co jest jednym z największych niewypałów transferowych Manchesteru United w ostatnich latach. Holender po kapitalnych występach w barwach Ajaxu Amsterdam był rozchwytywany przez najlepsze kluby Europy – oprócz “Czerwonych Diabłów” pomocnikiem mocno interesował się m.in. Real Madryt. Ostatecznie 25-latek we wrześniu 2020 roku związał się z Manchesterem United, który zapłacił za niego 39 mln euro.

Środkowy pomocnik nie potrafił jednak wywalczyć sobie wyjściowej jedenastki na Old Trafford. Ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Evertonie, gdzie nawet dobrze się prezentował, ale doznał kontuzji, która wykluczyła go z kilkunastu meczów. Wydawało się, że objęcie Manchesteru United przez Erika ten Haga to najlepsza rzecz, jaka mogła przydarzyć się 25-letniemu Holendrowi, bo przecież obaj panowie współpracowali w Ajaxie, jednak Van de Beek dalej nie podnosi się z ławki rezerwowych.

Jego sytuację bacznie obserwuje Leicester City, które źle rozpoczęło sezon 2022/2023 i zimą na pewno poszuka wartościowych wzmocnień. Jednym z celów “Lisów” jest właśnie Donny van de Beek – donosi “Manchester Evening News”. Taka transakcja zapewne odbyłaby się na zasadzie półrocznego wypożyczenia z opcją wykupu.

Wartość rynkowa środkowego pomocnika jest szacowana przez “Transfermarkt” na 20 mln euro.

