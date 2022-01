PressFocus Na zdjęciu: Donny van de Beek i Anthony Martial

Crystal Palace dąży do sfinalizowania transferu pomocnika Manchesteru United Donny’ego van de Beeka. Londyński klub wydaje się być faworytem do sprowadzenia Holendra tuż przed zamknięciem okna transferowego.

Donny van de Beek jest coraz bliżej odejścia z Manchesteru United

Na Old Trafford nie chcą definitywnie pozbywać się holenderskiego pomocnika, dlatego w grę wchodzi wypożyczenie

24-latek najpewniej będzie kontynuował karierę na boiskach Premier League

Crystal Palace zdeterminowane do pozyskania Van de Beeka

Jak informuje Sky Sports, przedstawiciele obu klubów kontynuują rozmowy w tej sprawie. Do ustalenia pozostała nie tylko ostateczna kwota za wypożyczenie, ale także kwestia wynagrodzenia piłkarza. Negocjacje dotyczą jedynie wypożyczenia do końca obecnego sezonu bez opcji definitywnego transferu.

Z władzami Manchesteru United na temat transferu Van de Beeka rozmowy prowadzą również inne kluby, w tym Valencia, ale to Crystal Palace wydaje się być najpoważniejszym kandydatem do pozyskania piłkarza. Hiszpanie chętnie widzieliby go w swojej drużynie, ale przeszkodą w finalizacji rozmów jest wysokie wynagrodzenie piłkarza, którego nie byliby w stanie pokryć.

24-letniego Holendra do pozostania na Old Trafford starał się przekonać tymczasowy menedżer Manchesteru United Ralf Rangnick, ale Van de Beek wydaje się być zdecydowany na tymczasowe rozstanie z zespołem. Pomocnik chce wrócić do regularnego grania, a nic nie wskazuje na to, aby taką szansę otrzymał w drużynie Czerwonych Diabłów. W tym sezonie wystąpił w ośmiu meczach Premier League, ale łącznie spędził na murawie zaledwie 68 minut.

