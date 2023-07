IMAGO / Colas Buera Na zdjęciu: Yunus Musah

Yunus Musah odrzucił wszystkie inne oferty, by przenieść się do AC Milan

Rossoneri oferują jednak 18 milionów euro, a Valencia oczekuje ich 25

Nietoperze liczą, że Amerykanin zdecyduje się jednak na transfer do Premier League, gdzie kluby są znacznie bogatsze

Musah chce do Milanu, Valencia chce więcej pieniędzy

Yunus Musah podjął już decyzję o swojej przyszłości. Od jakiegoś czasu trenuje w odosobnieniu, manifestując, że jego czas w Valencii dobiegł już końca. Nietoperze nie zamierzają stawać Amerykaninowi na drodze do odejścia. Chcą jednak na tym jak najwięcej zarobić.

Środkowy pomocnik odrzucił wszystkie pozostałe oferty, skupiając się na tej z AC Milanem. Reprezentant Stanów Zjednoczonych jest zdeterminowany, by dołączyć do Rossonerich. To jednak wcale nie będzie takie łatwe. Włosi proponują za Musaha 18 milionów euro. Z kolei Valencia oczekuje aż 25 milionów. Hiszpanie liczą, że ich podopieczny zdecyduje się jednak na jedną z ofert z Premier League. Na ten moment mamy impas w negocjacjach, ale wydaje się, że Milan dopnie swego. Może bowiem skupić się na 20-latku po tym, jak zapewnił sobie usługi Samuela Chukwueze.

Musah rozegrał w minionym sezonie 37 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował dwie asysty w La Lidze.

