Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Al-Hilal jest skłonne przeznaczyć 700 milionów euro na transfer Kyliana Mbappe

Otoczenie piłkarza jest skłonne przyjąć ofertę, o ile 500 milionów z tej kwoty trafi do Francuza

Ponadto Saudyjczycy naciskają na dwuletnią umowę, gdy gwiazdor naciska na związanie się wyłącznie na jeden sezon

Flirt obozu Mbappe z Al-Hilal

Zarówno Paris Saint-Germain, jak i Kylian Mbappe poszukują wyjścia z impasu. Klub naciska na piłkarza, uważa, że powinien on albo odejść tego lata, albo podpisać nowy kontrakt. Sam 24-latek zamierza za rok związać się jako wolny agent z Realem Madryt. Potencjalne rozwiązanie przyniosła Arabia Saudyjska. Al-Hilal jest skłonne zainwestować 700 milionów euro w transfer francuskiego mistrza świata. Otoczenie gracza długo analizowało ofertę, aż wreszcie zdecydowało się zasiąść do rozmów, jak informują hiszpańskie media.

Obóz Mbappe chce, by ze wspomnianych 700 milionów, 500 trafiło do samego piłkarza. Z kolei PSG zamierza zarobić na swojej gwieździe 300 milionów. Panuje zatem “drobny” spór o sto milionów euro. Do tego Al-Hilal naciska na dwuletni kontrakt, co rzecz jasna nie jest w smak napastnikowi. Zamierza spędzić rok w Arabii Saudyjskiej, po czym spełnić marzenie o grze w białych barwach. Rozmowy w sprawie znalezienia rozwiązania już trwają.

Mbappe w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania dla PSG. Zanotował w nich 41 bramek i 10 asyst.

