Umowa jest sfinalizowana i Manuel Ugarte zostanie zawodnikiem Chelsea. 22-latek odrzucił tym samym ofertę Paris Saint-Germain i zdecydował się na transfer do Premier League, donosi portugalski serwis Reocrd.

IMAGO / Bruno de Carvalho Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Record donosi, że Ugarte zostanie zawodnikiem Chelsea

Urugwajczyk odrzucił ofertę PSG

W zespole The Blues będzie zarabiał około 3,5 mln euro za sezon gry

Ugarte zostanie zawodnikiem Chelsea

– Po dwóch intensywnych tygodniach, wielu spotkaniach między Manuelem Ugarte, jego agentami (Jorge Mendes i Jorge Chijane), a także przedstawicielami PSG i Chelsea, reprezentant Urugwaju zdecydował się na transfer do Premier League, ligi, która była jego marzeniem – pisze portugalski Record.

Chelsea zapłaci za 22-latka klauzulę wykupu wynoszącą 60 milionów euro, natomiast kolejne pięć milionów będzie ujęte w formie bonusów.

Co ciekawe, według Recordu PSG oferowało Ugarte znacznie wyższą pensję na poziomie 5 mln euro rocznie, ale mimo to zawodnik wybrał Chelsea. W zespole The Blues zarobi 3,5 mln euro za sezon gry.

Ugarte żegna się z Lwami po dwóch sezonach, w których rozegrał 85 meczów dla Sportingu.

