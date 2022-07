fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Bayern Monachium wciąż ambitnie działa na rynku transferowym. Aktualnie mistrzowie Niemiec skupiają się na transferze Matthijsa de Ligta z Juventusu, choć w najbliższych tygodniach pragną również sfinalizować transakcje Konrada Laimera z RB Lipsk oraz Mathysa Tela z Rennes.

Bayern Monachium ściągnął już tego lata Ryana Gravenbercha, Noussaira Mazraouiego oraz Sadio Mane

Priorytetem mistrzów Niemiec jest kupno Matthijsa de Ligta

Do ekipy z Bawarii dołączyć mają również Konrad Laimer i Mathys Tel

Ambitne plany Bawarczyków

Bayern Monachium wyrasta na króla polowania, jeśli chodzi o trwające okienko transferowe. Do zespołu dołączyli już dwaj byli zawodnicy Ajaksu Amsterdam – Ryan Gravenberch i Noussair Mazraoui, a także absolutna gwiazda, czyli Sadio Mane. Na tym jednak nie koniec, gdyż mistrzowie Niemiec negocjują już kolejne transakcje.

Absolutnym priorytetem dla Bayernu Monachium jest obecnie ściągnięcie Matthijsa de Ligta. Dotychczasowe negocjacje w sprawie środkowego defensora nie przyniosły zamierzonego rezultatu, lecz Bawarczycy sukcesywnie podwyższają swoje oferty z nadzieją, że wreszcie przekonają Juventus do sprzedaży.

W międzyczasie zespół Juliana Nagelsmanna wzmocnić mają także Konrad Laimer i Mathys Tel. Tymi trzema ruchami transferowymi Bayern Monachium powinien zamknąć letnie okienko transferowe, chyba że dojdzie jeszcze do straty któregoś z kluczowych zawodników.

Laimer to kluczowa postać środka pola RB Lipska, z którą Nagelsmann miał już okazję pracować w przeszłości. Niemiecki szkoleniowiec chciałby ponownie mieć do dyspozycji wszechstronnego 25-latka, a przy okazji osłabić bezpośredniego rywala w walce o mistrzostwo. Tel to z kolei wschodząca gwiazda Ligue 1, która dotychczas uzbierała 10 spotkań na poziomie seniorskim. W tym przypadku Bayern Monachium płaciłby głównie za potencjał 17-letniego napastnika.

Zobacz również: Bayern już szykuje kolejną ofertę za De Ligta