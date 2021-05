Marca doszła do ciekawych informacji. Hiszpański dziennik jest przekonany, że Cristiano Ronaldo odejdzie latem z Juventusu. Klubowi koledzy Portugalczyka mieli dowiedzieć się o wszystkim zaraz po wygraniu Pucharu Włoch, w którym Stara Dama pokonała Atalantę (2:1).

Związek Ronaldo – Juventus wisi na włosku

Kontrakt Portugalczyka jest ważny do 2022 r., więc to ostatni moment, aby Stara Dama otrzymała konkretne pieniądze na transfer

Aktualny mistrz Europy łączony jest z powrotem na Old Trafford

Transfer Cristiano Ronaldo miał zapewnić sukcesy w Europie

Cristiano Ronaldo przybył do Włoch latem 2018 r., zaraz po tym jak z Królewskimi triumfował w Lidze Mistrzów. Dla Portugalczyka było to piąte trofeum elitarnych rozgrywek, z kolei czwarte wywalczone z ekipą z Madrytu. Nasycony sukcesami w Hiszpanii, poczuł że potrzebuje nowego wyzwania. W konsekwencji zdecydował się na transfer do Juventusu.

Według wielu sympatyków Starej Damy to właśnie przyjazd Ronaldo miał zapewnić klubowi chwałę na arenie międzynarodowej. Tymczasem ostatnie trzy sezony Bianconerich w europejskich rozgrywkach nie należały do najlepszych. Juve w debiutanckiej kampanii z Cristiano, nieoczekiwanie odpadło na etapie ćwierćfinałów. Natomiast później było już tylko gorzej, ponieważ Juventus od dwóch lat nie może przejść 1/8 finału Champions League.

Pod wodzą Andrei Pirlo klub znacznie obniżył loty, jednak rzutem na taśmę wywalczył czwartą pozycję, która gwarantuje udział w Lidze Mistrzów. Na finiszu Serie A, włosy dziennikarze byli przekonani, że przy takim scenariuszu Ronaldo zostanie do końca kontraktu.

Gorycz słabego sezonu na chwilę osłodziło zwycięstwo w finale Coppa Italia, gdzie Juventus pokonał Atalantę (2:1). Co ciekawe, Marca doszła do informacji, z których wynika, że Portugalczyk kilka dni później ogłosił na jednym z treningów decyzję ws. swojej przyszłości. Klubowi koledzy dowiedzieli się o wszystkim jako pierwsi, natomiast później do akcji wkroczył agent piłkarza, który oznajmił resztę szczegółów klubowym władzom.

Który klub skusi się na Portugalczyka?

Patrząc na obecną sytuację w świecie futbolu, największe szanse na zakontraktowanie Ronaldo ma Paris Saint-Germain. Nie można jednak zapomnieć o scenariuszu, w którym Manchester United ponownie przywita CR7 na Old Trafford. Na dodatek, po emocjonalnych słowach mamy piłkarza, nie wyklucza się nawet powrotu do Sportingu.

Sam zainteresowany na razie odmówił komentarza. Ronaldo jest w tej chwili skupiony na Euro 2020. Zapewne dopiero po ostatnim meczu 36-latka na turnieju, poznamy nowy klub Portugalczyka.

Dotychczas Cristiano Ronaldo dla Starej Damy zagrał w 133 spotkaniach. Do tej pory strzelił 101 bramek i zanotował 22 asysty we wszystkich rozgrywkach.

