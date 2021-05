Jak podało Tuttomercatoweb, Paris Saint-Germain zdecydowało się nie wykupywać Alessandro Florenziego z Romy. Prawy obrońca powróci zatem do stolicy Włoch, ale nie oznacza to, że przyszły sezon spędzi w zespole Giallorossich.

Paris Saint-Germain nie wykupi Alessandro Florenziego

Włoch przebywał na wypożyczeniu we Francji, ale nie przekonał klubu do permanentnego transferu

Nie wiadomo, czy Jose Mourinho da szansę defensorowi, czy postanowi się go sprzedać

Alessandro Florenzi nie pozostanie w Paris Saint-Germain

Jak donosi portal Tuttomercatoweb, Paris Saint-Germain nie zdecyduje się na permanentne wykupienie Alessandro Florenziego. Wicemistrzowie Francji mieli opcję zakontraktowania prawego obrońcy na stałe za nieujawnioną kwotę, ale zdecydowali się z niej nie skorzystać.

Ostatecznie Włoch spędził na Parc des Princes zaledwie rok, a po zakończeniu Euro 2021 powróci do AS Roma. 30-latek znalazł się bowiem w szerokiej kadrze desygnowanej przez Roberto Manciniego i wydaje się, że jego udział w samym turnieju jest niezagrożony.

Nie wiadomo jednak, czy Florenzi zagrzeje w Rzymie miejsce. Już w styczniu 2020 roku został wypożyczony do Valencii, gdzie spędził pół roku przed przenosinami do stolicy Francji. Wiemy już, że Jose Mourinho zastąpił Paulo Fonsecę w roli szkoleniowca Giallorossich. Zdanie “The Special One” na temat włoskiego defensora nie jest jeszcze znane. Możliwe, że 30-latek powróci do Romy tylko po to, by szybko odejść do innego klubu.

Alessandro Florenzi rozegrał łącznie 36 spotkań dla Paris Saint-Germain. Zanotował w nich dwie bramki i asystę. Jego kontrakt z AS Roma obowiązuje jeszcze przez dwa lata.

