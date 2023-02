Pressfocus Na zdjęciu: Daichi Kamada

Borussia Dortmund stara się wzmocnić kadrę na sezon 2023/2024. Niemiecki klub jest bliski zakontraktowania dwóch zawodników z Bundesligi.

Tego lata Borussia może sprowadzić dwóch zawodników z wygasającym kontraktem

Obaj grają w klubach Bundesligi

BVB intensywnie działa w tej sprawie

Borussia Dortmund przechwytuje graczy z Bundesligi

Nie od dzisiaj Borussia Dortmund działa według określonego schematu. BVB nie jest tak zamożna jak Bayern Monachium, więc trudno jej przelicytować Bawarczyków. Na Signal Iduna Parka starają się zatem o angaż nieoszlifowanych jeszcze diamentów, które później zostają sprzedane za kilkadziesiąt milionów euro.

BVB zależy także na osiąganiu dobrych wyników sportowych. To w tym sezonie się udaje, ponieważ dortmundczycy są w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Niewiele brakuje do bycia w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów. W Bundeslidze Borussia ma zaś tyle samo punktów, co Bayern i Union. Pion sportowy stara się, aby Edin Terzic miał do dyspozycji jeszcze mocniejszy skład.

Bardzo prawdopodobne jest, że Ramy Bensebaini przeniesie się z Moenchengladbach do Dortmundu na zasadzie wolnego transferu. Lewy obrońca porozumiał się już z BVB, która pracuje także nad angażem gwiazdy Eintrachtu Frankfurt. Kontrakt ważny tylko przez kilka miesięcy ma Daichi Kamada. Przedstawiciele Japończyka spotkali się w minioną środę z Sebastianem Khelem, dyrektorem sportowym BVB. Borussia ma konkurencję w postaci klubów Premier League Dortmundczycy rozmawiali już jednak o konkretnych warunkach współpracy, więc mogą być dobrej myśli w kwestii powodzenia tej transakcji.

