fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Theo Hernandez może zamienić AC Milan – na Al-Hilal

Theo Hernandez to jeden z tych graczy, który w trakcie trwającej sesji transferowej może zmienić pracodawcę. Ostatnio nie brakowało spekulacji, sugerujących, że zawodnik zakotwiczy w jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Konkretnymi wieściami podzielił się dziennikarz Gianluca Di Marzio.

Znany ekspert ws. transferów przekazał, że AC Milan i Al-Hilal już osiągnęły porozumienie w sprawie transferu zawodnika. Reprezentant Francji miałby kosztować Saudyjczyków mniej więcej 35 milionów euro. 27-latek miałby natomiast rocznie zarabiać w nowym klubie 18 milionów euro.

Theo #Hernandez apre all'Al Hilal: l'operazione può andare adesso in porto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 22, 2025

Di Marzio przekonuje, że Theo Hernandez pierwszy raz konkretnie pokazał, że jest otwarty na ruch do egzotycznej ligi. Zawodnik ma już poważnie rozważać temat transferu do Al-Hilal.

38-krotny reprezentant Francji ma za sobą kampanię, w której wystąpił łącznie w 49 spotkaniach. Wpisał się w nich pięć razy na listę strzelców oraz zaliczył sześć kluczowych podań.

Zanim zrodził się temat przeprowadzki Theo Hernandeza do ekipy z Arabii Saudyjskiej, był też w mediach wątek przeprowadzki piłkarza do Juventusu. Szybko jednak ostygł. Jeśli transakcja z udziałem zawodnika do Al-Hilal stanie się faktem, to o miejsce w składzie piłkarz może rywalizować między innymi z takimi graczami jak: Renan Lodi czy Yasser Al-Shahrani.

