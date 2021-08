Cristian Romero i jego przeprowadzka z Atalanty do Tottenhamu staje się faktem. Sky Sport Italia przekazało informacje, że obie strony osiągnęły już porozumienie w sprawie transakcji. Argentyńczyk we wtorkowy wieczór ma się udać do Londynu.

Sky Sport Italia podało, że transfer Cristiana Romero jest przesądzony

Argentyńczyk dołączyć do Tottenamu za 55 mln euro, podpisując kontrakt na pięć lat

W miejsce mistrza Ameryki Południowej do do teamu z Bergamo ma trafić reprezentant Turcji

Tottenham finalizuje transfer Romero

Cristian Romero ma kosztować 55 milionów euro klub z Premier League. Zawodnik już wcześniej ustalił warunki indywidualne z ekipą ze stolicy Anglii.

Obrońca nie ukrywał tego, że chciał zmienić barwy klubowe. Triumfator ostatniej edycji Copa America miał już nawet w poniedziałek poinformować trenera Gian Piero Gasperiniego, że chcę tego lata zmienić pracodawcę.

23-latek według informacji włoskich dziennikarzy podpisze z Tottenhamem umowę na pięć lat. Ciekawostką jest natomiast fakt, że Atalanta jest również bliska osiągnięcia porozumienia z Juventusem w sprawie Meriha Demirala, który powinien przenieść się do ekipy z Bergamo na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego.

Romero dołączył do Atalanty z Juventusu na dwuletnie wypożyczenie z opcją transferu definitywnego za 16 milionów euro. Taki stan rzeczy sprawia, że część sumy z transakcji dotyczącej Argentyńczyka wpłynie na konto Bianconerich.

