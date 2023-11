Według The Times Tottenham Hotspur w styczniowym okienku transferowym może spróbować pozyskać Jotę na zasadzie wypożyczenia z Al Ittihad - podaje The Times.

Źródło: The Times

IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Jota

Jota dotychczasowego pobytu w Arabii Saudyjskiej nie może zaliczyć do udanych

24-latek został nawet skreślony przez Al-Ittihad z listy piłkarzy uprawionych do gry w tamtejszej lidze

Pomocną dłoń do skrzydłowego już zimą może wyciągnąć Tottenham Hotspur

Jota przymierzany do Tottenhamu, Portugalczyk wróci do Europy?

Zgodnie z najnowszymi informacjami brytyjskiego dziennika “The Times” Tottenham Hotspur w styczniowym okienku transferowym chce wzmocnić nie tylko linię obrony, ale także atak z uwagi na kontuzje Ivana Perisicia oraz Manora Salomona.

Na celownik Kogutów podobno trafił Jota, który od lipca 2023 roku występuje w saudyjskim Al-Ittihad. Lewoskrzydłowy pobytu w Arabii Saudyjskiej na razie nie może zaliczyć do udanych. Co więcej, 24-latek został nawet skreślony z listy zawodników uprawionych do gry w tamtejszej lidze z powodu limitu obcokrajowców (maksymalnie ośmiu).

Jota, który wykręcał bardzo dobre liczby w szkockim Celticu Glasgow, dla Al-Ittihad rozegrał zaledwie 8 meczów i strzelił tylko 1 bramkę.