PSG oferuje 50 milionów za gwiazdę Tottenhamu!

Radu Dragusin na celowniku PSG

Radu Dragusin, młody rumuński obrońca Tottenhamu, stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. W wieku 22 lat zyskał miano kluczowego zawodnika w defensywie Spurs, łącząc imponującą posturę z umiejętnością przewidywania i spokojem w rozegraniu piłki. Jego rozwój czyni go jednym z najciekawszych młodych obrońców w Premier League, co przyciągnęło uwagę PSG.

Klub z Paryża, poszukując wzmocnienia defensywy, widzi w Dragusinie idealnego kandydata. Trener PSG uznaje Rumuna za gracza, który może zwiększyć konkurencyjność drużyny na najwyższym poziomie, szczególnie w kontekście rywalizacji w Lidze Mistrzów. Według doniesień PSG jest gotowe złożyć ofertę w wysokości 50 milionów euro, co jednak może okazać się niewystarczające.

Tottenham, dla którego Dragusin stał się kluczową postacią, nie jest chętny do sprzedaży. Spurs traktują utrzymanie młodego obrońcy jako priorytet. Ewentualne odejście Dragusina byłoby dla Kogutów dużym ciosem, dlatego londyńczycy są zdeterminowani, by zatrzymać go w składzie za wszelką cenę.

Sam Dragusin koncentruje się na swojej grze i utrzymaniu formy w Tottenhamie, jednak propozycja PSG, perspektywa gry w jednym z największych klubów świata i rywalizacji o Ligę Mistrzów, mogą być dla niego kuszącą wizją. Najbliższe tygodnie pokażą, czy PSG zdoła przekonać Spurs do zmiany stanowiska i sfinalizować transfer utalentowanego Rumuna.