Źródło: The Telegraph

Źródło: The Telegraph

Hugo Lloris według najnowszych doniesień The Telegraph latem ma rozstać się z Tottenhamem Hotspur. Francuz w klubie z Londynu ma zastąpić David Raya z Brentford.

fot. Imago / Nigel Keene Na zdjęciu: Hugo Lloris

Kończy się przygoda Hugo llorisa z Tottenhamem Hotspur, podaje The Telegraph

Władze klubu z Londynu już wytypowali następcę Francuza

Nowym golkiperem The Spurs ma zostać David Raya

Tottenham wkrótce z nowym bramkarzem

Hugo Lloris najprawdopodobnie nie rozegra więcej meczów w szeregach Tottenhamu Hotrpus. Już wiadomo, że zawodnik z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić w dwóch ostatnich meczach kończącego się sezonu Premier League.

Tymczasem The Telegraph twierdzi, że Lloris latem pożegna się z ekipą z Tottenham Hotspur Stadium. Jednocześnie francuski golkiper nie wypełni umowy, którą ma ze stołeczną ekipą ważną do końca czerwca 2024 roku. Londyński klub przygotowuje się do rozstania z 36-latkiem, a w jego miejsca ma zostać pozyskany Davida Raya, mający na swoim koncie w tej kampanii 36 występów. Aż dziesięć razy schodził z boiska z czystym kontem.

27-letni hiszpański bramkarz trafił do Brentford w 2019 roku z Blackburn Rovers. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 25 milionów euro.

Czytaj więcej: Legenda Tottenhamu zmieni klub? Ma zgodę na odejście