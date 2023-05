Hugo Lloris ma świadomość, że jego kariera nieuchronnie zbliża się do końca. Legenda Tottenhamu otrzymała zgodę na odejście z klubu już po tym sezonie. Na stole ma bowiem atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Hugo Lloris ma za sobą mizerny sezon, w trakcie którego dopuścił się wielu wpadek

Tottenham zamierza odstawić Francuza od składu i pozyskać nowego bramkarza

Legenda klubu poważnie rozważa zmianę otoczenia i skorzystanie z lukratywnej oferty

Lloris szykuje się do opuszczenia Europy?

W 2012 roku Tottenham pozyskał Hugo Llorisa z Olympique’u Lyon. Przez kolejne sezony Francuz strzegł bramki Kogutów, będąc przy tym ich liderem, a z czasem również kapitanem.

Po mistrzostwach świata w Katarze 36-latek zrezygnował z dalszej gry w kadrze. Ma on świadomość, że niebawem końca dobiegnie również jego kariera klubowa. Obecny sezon jest dla Llorisa skrajnie nieudany, gdyż dopuścił się wielu wpadek, a kibice często go krytykowali. Władze Tottenhamu zaplanowały nawet odstawienie go od wyjściowej jedenastki i ściągnięcie latem nowego bramkarza.

Niewykluczone, że dojdzie nawet do radykalnych kroków. Lloris wie, że nie jest już w stanie prezentować swojego najwyższego poziomu, dlatego rozważa opuszczenie Londynu już po tym sezonie. Tottenham wyraził już zgodę na takie rozwiązanie, szanując ewentualną decyzję swojej legendy.

Lloris ma na stole ofertę kontraktu z Arabii Saudyjskiej, która pozwoliłaby mu trzykrotnie zwiększyć dotychczasowe zarobki. Francuz nie wyklucza również powrotu do ojczyzny, gdzie mógłby liczyć na propozycje z kilku ekip.

