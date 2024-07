TOP 3 skrzydłowych, w których celuje Juventus

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Jadon Sancho, Karim Adeyemi i Galena, czyli ciekawa lista życzeń Juve

Juventus ma za sobą rozgrywki ligowe, w których zajął finalnie trzecie miejsce. Jednocześnie w klubie z Turynu doszło do zmian w sztabie szkoleniowym. Massimiliano Allegri został zastąpiony przez Thiago Motty. Były reprezentant Włoch zdecydowanie wszedł do szatni Bianconerich, chcąc stworzyć drużynę po swojemu. Nie brakuje spekulacji związanych z tym, że z klubem mogą pożegnać się: Wojciech Szczęsny, Federico Chiesa czy Arkadiusz Milik. Z klubem ma się też pożegnać Matias Soule, więc władze Starej Damy penetrują rynek, aby znaleźć nowego skrzydłowego. Serwis Fichajes.net przekonuje, że na dzisiaj są trzy kandydatury do gry w szeregach Starej Damy na tej pozycji.

Jadon Sancho jest jedna z głównych opcji dla przedstawicieli klubu z Turynu. Piłkarz aktualnie jest zawodnikiem Manchesteru United. Niemniej jego przyszłość wciąż jest niewiadomą. W poprzedniej kampanii na zasadzie wypożyczenia bronił barw Borussii Dortmund. Jego mocnymi stronami jest na pewno szybkość. Niemniej w Premier League zaliczył bardzo nieudany czas, a na dodatek popadł w konflikt z menedżerem Erikiem ten Hagiem, Jasne jest jednak, że aktualny szkoleniowiec Juve ceni kreatywność Sancho.

Karim Adeyemi to piłkarz, występujący na co dzień w Borussii Dortmund. 21-letni gracz miał swoje wzloty i upadki w Bundeslidze, o czym pisze hiszpańskie źródło. Adyemi może jednak zapewnić drużynie z Turynu kilka wariantów do gry. Za zawodnikiem przemawia też wiek, co może wiązać się z tym, że inwestycja w gracza byłaby co najmniej na kilka sezonów.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

W gronie kandydatów do gry w klubie z Turynu wymieniany jest również Galeno. Brazylijczyk obecnie reprezentuje barwy FC Porto. 22-latek jest wyceniany na 25 milionów euro. Zawodnik ma już na swoim koncie jeden występ w reprezentacji Brazylii. Jak dotąd Galeno zaliczył 182. mecze w lidze portugalskiej, notując w nich 34 trafienia i 26 asyst. Zatem można przypuszczać, że piłkarz jest już gotowy na to, aby sprawdzić się w jednej z najlepszych lig w Europie.

Czytaj więcej: Xabi Alonso marzy o transferze gwiazdy Realu Madryt