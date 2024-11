Real Madryt odczuwa brak Toniego Kroosa podczas obecnego sezonu. Florentino Perez następcę niemieckiej legendy widzi w Martinie Zubimendim - donosi serwis Fichajes.net. 25-letni pomocnik na co dzień występuje w Realu Sociedad.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Media: Martin Zubimendi może trafić do Realu Madryt

Toni Kroos jest absolutną legendą Realu Madryt i jednym z najlepszych piłkarzy hiszpańskiego klubu w ostatnich latach. Pomocnik po zakończeniu sezonu 2023/2024 niespodziewanie postanowił jednak zawiesić buty na kołku. Odejście 114-krotnego reprezentanta Niemiec było ogromnym ciosem dla drużyny prowadzonej przez Carlo Ancelottiego, gdyż bardzo ciężko jest znaleźć na rynku zawodnika o podobnej charakterystyce do 34-latka.

Poprzedniego lata Real Madryt nie sprowadził żadnego pomocnika, ale może dokonać wzmocnienia tej pozycji podczas najbliższych okienek transferowych. Jak donosi hiszpański portal “Fichajes.net”, Los Blancos wybrali już następcę Toniego Kroosa, którym miałby zostać Martin Zubimendi z Realu Sociedad. Trzynastokrotny reprezentant Hiszpanii podobno przykuł uwagę Królewskich i jest bardzo ceniony przez sternika stołecznego klubu, czyli Florentino Pereza.

Wyciągnięcie Martina Zubimendiego z baskijskiej drużyny nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ zawodnik jest niezwykle przywiązany do swojego macierzystego zespołu. W ostatnich miesiącach 25-latek był przekonywany do przeprowadzki przez włodarzy Barcelony i Liverpoolu, a mimo to pozostał na Estadio Anoeta. Defensywny pomocnik w koszulce Realu Sociedad rozegrał łącznie 202 spotkania, zdobył 9 bramek oraz zanotował tyle samo asyst.

Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia Martina Zubimendiego na 60 milionów euro i mniej więcej tyle wynosi klauzula odstępnego piłkarza.