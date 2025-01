fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Milan sprzeda obrońcę? Kolejni zainteresowani

Fikayo Tomori tej zimy może opuścić San Siro. Do niedawna faworytem w wyścigu o jego podpis był Juventus, który toczył rozmowy z przedstawicielami Milanu. Wycena na poziomie minimum 30 milionów euro okazała się tymczasową przeszkodą, więc do rywalizacji włączyły się inne ekipy. Defensor może wrócić do Premier League, gdzie generuje konkretne zainteresowanie – wcześniej media rozpisywały się na temat Tottenhamu, a teraz na radarach mają go dwie kolejne ekipy – Aston Villa oraz Newcastle United.

Nie ulega wątpliwościom, że Tomori to zawodnik o dużej klasie, dlatego jego transfer byłby poważnym wzmocnieniem dla większości drużyn z Wysp Brytyjskich. Milan może go sprzedać, aby zanotować zysk, który przeznaczy na zasilenie innych pozycji nowymi zawodnikami. Dla angielskich klubów zapłacenie kwoty przekraczającej 30 milionów euro nie będzie żadnym problemem, dlatego Tomoriemu w tej chwili znacznie bliżej do rodzimego kraju.

27-latek nie jest w tym sezonie nietykalny. Po przybyciu na San Siro Sergio Conceicao wyraźnie na niego postawił, przywracając go do wyjściowej jedenastki. Zapewne chciałby zatrzymać go u siebie, ale sprawa może wydawać się już przesądzona. Milan potrzebuje pieniędzy, które zagwarantuje prawdopodobna sprzedaż Tomoriego.

🚨 Aston Villa and Newcastle are set to battle it out to sign AC Milan centre-back Fikayo Tomori.



(Source: Football Insider) pic.twitter.com/2zYNZ5i8OC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 23, 2025

Wychowanek Chelsea trafił do Milanu w styczniu 2021 roku, w ramach wypożyczenia, a pół roku później został definitywnie wykupiony za 35 milionów euro. Znakomicie radził sobie w sezonach 2022/2023 i 2023/2024, a później zanotował spadek formy.