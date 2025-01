Z 1 Ligi do Włoch. Zaskakujący ruch wychowanka Lecha Poznań

PressFocus Na zdjęciu: Hide Vitalucci Oskar Tomczyk

Oskar Tomczyk zostanie wypożyczony do Bologni

Oskar Tomczyk jest wychowankiem Lecha Poznań, jednak nie potrafił przebić się do pierwszego zespołu Kolejorza. Rok temu w styczniu trafił do Wisły Płock, gdzie również nie wiedzie mu się najlepiej. Obecny sezon to tylko 13 występów, jeden gol i jedna asysta na pierwszoligowych boiskach. Rozegrał jedynie nieco ponad 900 minut, ale to nie przeszkodziło mu w dość ciekawym transferze.

Jak poinformował Tomasz Włodarczyk, Oskar Tomczyk zostanie zawodnikiem Bologni, do której trafi na półroczne wypożyczenie. Nie będzie jednak walczył o miejsce w składzie pierwszego zespołu grającego w Serie A, a trafi do drużyny Primavery. Jeśli przekona do siebie włodarzy Rossoblu to będzie miał szansę pozostać we Włoszech dłużej. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego ma bowiem możliwość wykupienia go za 500 tysięcy euro.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Tym samym powiększy się grono Polaków występujących w Bologni. Oskar Tomczyk dołączy w młodzieżowej drużynie do Jana Łabędzkiego, kolegi z kadry U-19. Ponadto w pierwszym zespole występuje Łukasz Skorupski, a do niedawna był w nim też inny reprezentant Polski Kacper Urbański, który obecnie jest wypożyczony do walczącej o utrzymanie w Serie A Monzy.