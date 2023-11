IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Guido Rodriguez

Gavi doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji

Piłkarz FC Barcelony nie zagra do końca sezonu

“Blaugrana” rozważa transfer Guido Rodrigueza

Kontuzja Gaviego wielką szansą Rodrigueza

Gavi podczas meczu Hiszpania – Gruzja musiał przedwcześnie zejść z boiska. Środkowy pomocnik zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie, przez co wypadł z gry do końca sezonu. FC Barcelona jest zmuszona do znalezienia zastępstwa w miejsce 19-latka. Według hiszpańskich mediów “Duma Katalonii” wytypowała już piłkarza, który zimą wzmocni środek pola w drużynie Xavi’ego. Pierwszym wyborem mistrzów Hiszpanii ma być Guido Rodriguez z Realu Betis.

Argentyńczyk dobrze zna realia hiszpańskiej piłki. Od stycznia 2020 roku gra na Półwyspie Iberyjskim w barwach Betisu. Do “Béticos” trafił z CF America za 6 milionów euro. W tym czasie uzbierał 160 występów w drużynie z Sewilli, w których strzelił 8 bramek. Władze Katalońskiego zespołu widzą w środkowym pomocniku najlepszego kandydata do zastąpienia kontuzjowanego zawodnika. Kontrakt Rodrigueza z obecnym klubem wygasa w czerwcu 2024 roku. Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.

Czytaj więcej: Jest komunikat Barcelony ws. kontuzji Gaviego. Potwierdził się czarny scenariusz