BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Coraz bliżej powrotu do Europy

James Rodriguez ma za sobą fenomenalne Copa America. Piłkarz, który przed laty reprezentował m.in. takie kluby jak Real Madryt czy Bayern Monachium na turnieju w USA zaprezentował się z bardzo dobrej strony i przypomniał o sobie większości świata. Pomocnik w sześciu meczach zdobył jednego gola i zanotował sześć asyst. 33-latek błyszczał jednak nie tylko indywidualnie, ale doprowadził reprezentację Kolumbii jako jej kapitan do finału, gdzie finalnie ulegli reprezentacji Argentyny.

Dlatego też Kolumbijczyk chce po raz ostatni spróbować swoich sił w mocniej lidze i wrócić do Europy. James Rodriguez jest bliski rozwiązania kontraktu z ekipą Sao Paulo i zbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Pomocnikiem interesuje się kilka klubów La Liga, jakiś czas temu media informowały o zainteresowaniu m.in. ze strony Atletico Madryt, Villarrealu oraz Getafe. Teraz do gry wkraczają kolejne dwa kluby.

Według informacji przekazanych przez “Fichajes.net” doświadczony piłkarz znalazł się także na szczycie listy życzeń Celty Vigo oraz FC Porto. Według dziennikarzy z Hiszpanii, rozmowy z klubem z La Liga już się toczą, a same władze są zdeterminowane do pozyskania Rodrigueza. Z kolei ewentualne przenosiny do Portugalii byłyby dla niego powrotem do zespołu, w którym występował na początku swojej przygody w Europie.

Czytaj więcej: Wraca debata na temat Lewandowskiego. Flick nie ma wątpliwości