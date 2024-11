Liverpool na zakupach w Mediolanie. Chce pomocnika Milanu

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Tijjani Reijnders łączony z Liverpoolem

Tijjani Reijnders wygląda znakomicie na początku aktualnej kampanii. Mimo że AC Milan zawodzi w obecnym sezonie, to holenderski pomocnik nie może sobie nic zarzucić. Bilans 26-latka w trwających rozgrywkach to 12 rozegranych meczów, 3 strzelone gole i 2 zaliczone asysty. Mierzący 185 centymetrów piłkarz jest więc jednym z najlepszych zawodników ekipy prowadzonej przez Paulo Fonsekę, a to nie uchodzi uwadze europejskich gigantów.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że 19-krotny reprezentant Holandii znalazł się na radarze Tottenhamu Hotspur. Koguty muszą jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ pomocnik przykuł uwagę również między innymi Liverpoolu. Jak donosi portal “MilanLive.it”, Tijjani Reijnders jest głównym celem popularnych The Reds, jeśli chodzi o wzmocnienie środka pola, a klub z Anfield Road ma plan na pozyskanie 26-latka.

Zdaniem wspomnianego wyżej serwisu Liverpool może wykorzystać w tej transakcji Federico Chiesę, który nie zaaklimatyzował się na Wyspach Brytyjskich. W ten sposób Czerwoni zmniejszyliby kwotę transferu holenderskiej gwiazdy, zaś AC Milan otrzymałby skrzydłowego ogranego na włoskich boiskach. Tijjani Reijnders przywdziewa koszulkę zespołu Rossonerich do lipca 2023 roku, gdy trafił na San Siro za 20 mln euro z AZ Alkmaar.

Kontrakt 26-letniego pomocnika z Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.