PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luca Koleosho

Luca Koleosho przymierzany do Bayernu Monachium

Vincent Kompany przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 został nowym opiekunem Bayernu Monachium. Przypomnijmy, że belgijski szkoleniowiec na ławce trenerskiej bawarskiego klubu zastąpił Thomasa Tuchela. 33-krotny mistrz Bundesligi był aktywny podczas ostatniego letniego okienka transferowego – na Allianz Arenę trafili Michael Olise, Joao Palhinha oraz Hiroki Ito. Niemiecki gigant myśli już o kolejnych wzmocnieniach, o czym świadczą najnowsze raporty medialne.

Według najświeższych informacji przekazanych przez Ekrema Konura w mediach społecznościowych Bayern Monachium uznał Lukę Koleosho za potencjalny cel transferowy w kontekście następnego lata. Wielkim fanem talentu prawego napastnika jest menedżer ekipy Die Roten – Vincent Kompany – który miał okazję trenować tego zawodnika za wspólnych czasów w Burnley. Niemcy podobno skontaktowali się już z Anglikami, ale negocjacje są na wstępnym etapie.

Drużyna The Clarest walczy o błyskawiczny powrót do Premier League, zajmując obecnie 4. miejsce w tabeli Championship. W awansie zespołowi Bordowo-Niebieskich ma pomóc Luca Koleosho. Urodzony w Stanach Zjednoczonych reprezentant Kanady w trakcie aktualnego sezonu rozegrał 11 meczów i zdobył 2 bramki. Co ciekawe, mierzący 175 centymetrów skrzydłowy ma również włoskie obywatelstwo. 20-latek jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 12 mln euro.