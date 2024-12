SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Saudyjczycy zarzucili sieć na Thibaut Courtois

Aktualnie Thibaut Courtois jest bez wątpienia jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Od kilku sezonów belgijski golkiper pokazuje najwyższy poziom, imponując zarówno w La Lidze, jak i Lidze Mistrzów. Mimo że 32-latek jeszcze niedawno leczył kontuzję zerwanego więzadła krzyżowego w kolanie, to poważny uraz zupełnie nie wpłynął na jego dyspozycję. Jednak kontrakt 102-krotnego reprezentanta Belgii z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość gwiazdora.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Jose Felixa Diaza z hiszpańskiego dziennika “MARCA” włodarze Królewskich oczywiście chcą przedłużyć umowę ze swoim piłkarzem, ale negocjacje w tej sprawie jeszcze się nie rozpoczęły. Tę niepewność najbliższym letnim okienku transferowym pragną wykorzystać… kluby z Arabii Saudyjskiej. Zdaniem wspomnianej hiszpańskiej gazety Thibaut Courtois może liczyć na lukratywne oferty od gigantów z Bliskiego Wschodu.

Mierzący 200 centymetrów bramkarz na Półwyspie Arabskim mógłby liczyć na astronomiczne zarobki. W tym momencie nie wiadomo, jakie plany ma wychowanek Genku, aczkolwiek wydaje się, że jego celem jest kontynuowanie kariery na Santiago Bernabeu. Doświadczony golkiper z powodzeniem stoi między słupkami zespołu Los Blancos od sierpnia 2018 roku, kiedy przeprowadził się do stolicy Hiszpanii za 35 milionów euro z Chelsea, gdzie spędził cztery lata.