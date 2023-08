Thiago Cionek może zostać we Włoszech. Przyglądają mu się dwie ekipy

Wiele wskazuje na to, że Thiago Cionek zostanie we Włoszech po odejściu z Regginy. 37-latek wzbudza bowiem zainteresowanie dwóch trzecioligowych drużyn - Calcio Catanii oraz US Avellino - podają Alfredo Pedulla i Luca Bargellini.

IMAGO / Valentina Giannettoni Na zdjęciu: Thiago Cionek

Thiago Cionek w lipcu rozstał się drugoligową Regginą

Były reprezentant Polski może jednak zostać w Italii

W jego kierunku spoglądają bowiem dwa kluby z Serie C – Calcio Catania i US Avellino

Dwie opcje dla Thiago Cionka, obrońca zostanie w Italii?

Umowa Thiago Cionka z Regginą wygasła pierwszego lipca i 37-latek od tego czasu pozostaje bez klubu. Jak jednak informuje Alfredo Pedulla, ten stan już niedługo może się zmienić, bowiem stoperem zainteresowana jest Calcio Catania.

Co więcej, Luca Bargellini dodaje, że środkowego obrońcę w swoim zespole widziałoby również US Avellino. Oba te zespoły występują na trzecim poziomie rozgrywkowym we Włoszech – w Serie C.

21-krotny reprezentant Polski większość swojej kariery spędził w Italii, gdzie miał okazję występować dla takich ekip jak SPAL Ferrara, US Palermo, Modena FC oraz Calcio Padova. W latach 2008-2012 grał natomiast dla Jagiellonii Białystok.