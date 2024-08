Głośna wymiana w Serie A staje się faktem

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca i Fabio Pecchia

Abraham i Saelemaekers przechodzą testy medyczne

Alexis Saelemaekers ma trafić do Romy, a Tammy Abraham zasili AC Milan – wynika z ostatnich doniesień. Jeszcze wczoraj wieczorem negocjacje miały utknąć w martwym punkcie. Pojawiły się różnice w kwestii dodatkowej opłaty transferowej. Roma chciała dodatkowych 10 mln euro, a Rossoneri byli gotowi zaoferować tylko 7 mln euro. Kluby jednak osiągnęły porozumienie w ostatnim dniu okienka transferowego.

Jednak Saelemaekers przybył dziś rano do Rzymie, żeby przejść testy medyczne, podczas gdy Abraham zrobił to samo w Mediolanie. Angielski napastnik od miesięcy był na celowniku Rossonerich, co było szczególną prośbą nowego trenera Milanu, Paulo Fonseki.

Saelemaekers powrócił do Milanu po rocznym wypożyczeniu do Bologni. Wcześniej belgijski skrzydłowy grał w Anderlechcie Bruksela, którego jest wychowankiem. Z kolei Abraham strzelił jednego gola w 12 występach po wyleczeniu kontuzji więzadeł krzyżowych. Anglik wrócił do pełnej sprawności w kwietniu tego roku.