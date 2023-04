Wielki talent Chelsea rozchwytywany. Chcą go największe kluby świata

Levi Colwill to jeden z najlepiej zapowiadających się zawodników w Premier League. 20-letni środkowy obrońca wzbudza zainteresowanie czołowych klubów z Anglii i całej Europy. Wiele mówi się o przenosinach na Anfield.

Levi Colwill rozchwytywany. Będzie lekiem na problemy Liverpoolu?

Levi Colwill to zawodnik Chelsea, który w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Brighton. W drużynie popularnych “Mew” wystąpił w kilkunastu meczach Premier League i szybko zwrócił uwagę najlepszych klubów z Anglii i całej Europy. 20-latek jest uważany za świetnie zapowiadającego się środkowego obrońcę.

Aktualnie wiele mówi się o sporym zainteresowaniu zawodnikiem ze strony Liverpoolu. Słaby sezon “The Reds” może skłonić Jurgena Kloppa do poszukania wzmocnień w linii obrony, gdzie jedynym pewnym punktem wydaje się być Virgil van Dijk. Jednak wszystko zależy od decyzji Chelsea, która prawdopodobnie nie będzie chętna na oddanie wielkiego talentu.

– Jestem pewien, że nie tylko Liverpool, ale wiele czołowych klubów na całym świecie, nie tylko z Anglii, podąża za Colwillem, to wspaniały talent. […] Zawsze będziemy mieć tego rodzaju wiadomości na jego temat, ponieważ to normalne. Ale znowu, na tym etapie Chelsea uważa go za kluczową część składu na następny sezon i nie ma zamiaru pozwolić mu odejść – przyznał Fabrizio Romano w “CaughtOffside”.